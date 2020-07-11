Правоэкстремистским контентом в Telegram обеспокоены в Германии

В Германии обеспокоены правоэкстремистским контентом в Telegram. Эксперты из центра Jugendschutz регулярно отслеживают нелегальный контент. В некоторых каналах, как сообщили специалисты, они нашли видеозаписи нападения на мечети в Новой Зеландии и стрельбу возле синагоги в германском Галле. Авторы исследования подали более 200 жалоб на каналы в службу поддержки мессенджера. Там обработали заявку, но удалили лишь 11% постов из указанных.