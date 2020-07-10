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Жилые дома и придомовые участки подтоплены в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае после обильных дождей резко вырос уровень воды в реке Урми. В результате произошло подтопление 10 придомовых участков в поселке Кукан Хабаровского района. Ведется мониторинг обстановки.

У села Верхняя Манома Нанайского района в зоне паводка остаются 16 жилых домов. В пункте временного размещения на базе Дома культуры села находится один человек, остальные живут у родственников и знакомых. Также подтоплено помещение дизельной электростанции, электроснабжение осуществляется без перебоев. Создана группировка сил и средств в составе 26 человек и 11 единиц техники, сообщает ИА AmurMedia.

В Центре управления в кризисных ситуациях МЧС России по региону ведется постоянный обмен оперативными данными с главами поселений, едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных районов, специалистами Дальневосточного УГМС.

В результате подъёма воды в реке Амур в заповеднике «Болоньский» скопилось большое количество краснокнижных орланов-белохвостов, отмечает ИА «Хабаровский край сегодня». В последний раз такое скопление было три года назад.

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