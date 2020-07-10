Авиабомбу времен войны нашли на пляже под Калининградом

В районе деревни Мечниково в Калининградской области отдыхающие нашли на территории пляжа предмет, напоминающий авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщается в группе Балтийского округа в одной из соцсетей.

Туристы сразу же вызвали на место находки взрывотехников. Те, изучив находку, пришли к выводу, что это действительно взрывоопасный предмет. Авиабомбу вывезли на полигон для уничтожения.

В местной администрации призывают жителей не перемещать взрывоопасные предметы. Место обнаружения надо обозначить заметным ориентиром и удалиться на расстояние не менее 300 м, пишет Калининград.Ru.

23 июня сообщалось, что в городе Сясьстрой Ленинградской области мужчина подорвался на снаряде времен войны. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.