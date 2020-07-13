Советское влияние: что происходит на заброшенной полярной станции

«Бухта Тихая» — заброшенная полярная станция в одноименной бухте на острове Гукера, входящем в архипелаг Земля Франца-Иосифа. Название бухте дал русский полярный исследователь Георгий Седов, который пришел сюда во главе экспедиции на судне «Святой мученик Фока» в 1913 году и провел в этом месте всю зиму. В 1929 году здесь открыли первую стационарную советскую полярную станцию, в истории которой было немало славных страниц. Спустя 30 лет станция была закрыта, однако прекрасно сохранилась практически в нетронутом виде до наших дней. Раритеты начала XX века — в фотогалерее «Известий»