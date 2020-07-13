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Советское влияние: что происходит на заброшенной полярной станции

Как жили знаменитые полярники
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Полярная станция "Бухта Тихая" (архипелаг Земля Франца-Иосифа)
Фото: Getty Images/Sergey Zemnuhov
«Бухта Тихая» — заброшенная полярная станция в одноименной бухте на острове Гукера, входящем в архипелаг Земля Франца-Иосифа. Название бухте дал русский полярный исследователь Георгий Седов, который пришел сюда во главе экспедиции на судне «Святой мученик Фока» в 1913 году и провел в этом месте всю зиму. В 1929 году здесь открыли первую стационарную советскую полярную станцию, в истории которой было немало славных страниц. Спустя 30 лет станция была закрыта, однако прекрасно сохранилась практически в нетронутом виде до наших дней. Раритеты начала XX века — в фотогалерее «Известий»
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Полярная станция "Бухта Тихая" (архипелаг Земля Франца-Иосифа)
Фото: Getty Images/Parshina Olga
С открытием станции архипелаг стал частью Советского Союза
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Полярная станция "Бухта Тихая" (архипелаг Земля Франца-Иосифа)
Фото: Getty Images/Parshina Olga
Памятный знак, посвященный экспедиции во главе с Седовым
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Полярная станция "Бухта Тихая" (архипелаг Земля Франца-Иосифа)
Фото: Getty Images/Parshina Olga
В 1931 году сюда прилетала экспедиция на дирижабле «Граф Цеппелин», построенном в Германии
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Полярная станция "Бухта Тихая" (архипелаг Земля Франца-Иосифа)
Фото: Getty Images/Parshina Olga
Инструменты, которыми пользовались первые жители станции
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Полярная станция "Бухта Тихая" (архипелаг Земля Франца-Иосифа)
Фото: Getty Images/Parshina Olga
В 1932-м под руководством Ивана Папанина на станции началось масштабное строительство корпусов для научных наблюдений и жилых строений для полярников
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Полярная станция "Бухта Тихая" (архипелаг Земля Франца-Иосифа)
Фото: Getty Images/Parshina Olga
В 1937-м станция обслуживала экспедиции по высадке первой советской дрейфующей станции «Северный полюс» и трансполярных перелетов Чкалова, Громова и Леваневского
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Полярная станция "Бухта Тихая" (архипелаг Земля Франца-Иосифа)
Фото: Getty Images/Parshina Olga
В 1960 году все исследования были перенесены на остров Хейса, а станция закрылась
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Полярная станция "Бухта Тихая" (архипелаг Земля Франца-Иосифа)
Фото: Getty Images/Parshina Olga
В 2012 году началось ее восстановление, она стала частью национального парка «Русская Арктика»
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Полярная станция "Бухта Тихая" (архипелаг Земля Франца-Иосифа)
Фото: Getty Images/Parshina Olga
В 2015 году станция была включена в список объектов культурного наследия Российской Федерации
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Полярная станция "Бухта Тихая" (архипелаг Земля Франца-Иосифа)
Фото: Getty Images/zanskar
На станции третий год ведутся реставрационные работы, открылся центр для приема туристов. На базе самолетного ангара, который в 1930-х стал одним из самых знаменитых строений за полярным кругом, создается музейный комплекс, посвященный истории покорения Северного полюса и освоению Арктики
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Полярная станция "Бухта Тихая" (архипелаг Земля Франца-Иосифа)
Фото: РИА Новости/Илья Тимин
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