Систему сбора информации об авариях в ЖКХ запустят в Псковской области

Систему мониторинга аварийных ситуаций в ЖКХ начнут тестировать в Псковской области. Работы начнутся 1 августа.

По словам заместителя губернатора Псковской области Василия Осипова, без данной системы будет невозможно участие региона в ряде федеральных программ. В пилотном режиме систему начнут тестировать 1 августа, а запуск состоится 1 сентября. Об этом пишет «Псковская лента новостей».

Осипов также уточнил, что в Псковской области ведется подготовка к отопительному сезону. Работы завершены на 41%, что примерно соответствует графику 2019 года. При этом в Новоржевском районе подготовка к отопительному сезону так и не началась.