Изоляцию отменили для прибывающих в Мурманскую область экипажей судов

В Мурманской области отменили двухнедельную самоизоляцию для экипажей судов. Изменения не затронут моряков, прибывших из других государств.

Решение об отмене самоизоляции принял региональный оперативный штаб по коронавирусу. Экипажам судов, которые прибыли из других регионов, больше не нужно отправляться на двухнедельную самоизоляцию. Кроме того, моряков освободили от тестирования на наличие коронавирусной инфекции на десятый день после прибытия, сообщает ИА «Би-порт».

Прибывшие на смены экипажи должны сдать тест на коронавирус и получить справку об отсутствии заболевания перед входом на судно.

Экипажи, прибывшие в Мурманскую область из других государств, по-прежнему отправляются на изоляцию и проходят тестирование на коронавирус.

По состоянию на 10 июля в России выявлено 713 936 случаев заболевания COVID-19, их них летальных — 11 017, выздоровели 489 068 человек.

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