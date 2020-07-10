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Почти 90 нелегальных свалок ликвидировали в Томаринском районе Сахалина

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С 1 мая по 1 июля в Томаринском районе Сахалинской области проводилась масштабная уборка несанкционированных свалок. В очистке района от мусора принимали участие как коммунальные компании, так и местные жители. Удалось ликвидировать 87 мест незаконного складирования отходов.

Сообщения об обнаруженных свалках жители оставляли на сервисе «Сахалин-онлайн», затем информацию регистрировали работники коммунальных компаний и администрации. На место выезжали специалисты, оценивали масштабы и направляли туда технику. Большая часть обнаруженных помоек состояла из бытовых и строительных отходов. Также в этот перечень попадали и выброшенные кузова автомобилей, сообщает ИА SakhalinMedia. Кроме того, прошло 12 субботников и экологических акций.

С января по апрель число несанкционированных полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории Сахалинской области увеличилось более чем в два раза. По информации правительства региона, быстрый рост числа мусорных полигонов свидетельствует о том, что проблема с утилизацией ТКО требует дополнительных мер. Больше всего стихийных мест скопления отходов обнаружено в Южно-Сахалинске, в Углегорском и Макаровском районах. Полностью избавиться от всех несанкционированных полигонов отходов планировалось до конца июня 2020 года.

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