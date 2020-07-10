Раки погибли на популярном у жителей Кургана озере

В Кургане, в озере микрорайона Керамзитный, где купаются местные жители, нашли погибших раков. Видео сняли дайверы. Жители рассказывают, что вода в водоеме всегда была кристально чистой. Они не исключают, что в озеро попали какие-то отходы, что и привело к гибели членистоногих, поскольку они очень чувствительны к качеству воды.

Автор видеозаписи сообщил ИА «Ура.ру», что в этом районе когда-то велась добыча глины. Но предприятия уже долгое время не работают. Возможно, к гибели раков привела какая-то экологическая проблема.

В администрации Кургана заявили, что не получали обращения по поводу ситуации на озере. Там порекомендовали обратиться в департамент природных ресурсов. Агентству не удалось получить оперативный комментарий.

В свою очередь эксперт в сфере рыбоохраны предположил, что гибель раков могла быть вызвана заболеванием, таким как чумка раков или токсикоз в воде. Также возможной причиной является нехватка кислорода или маловодье из-за жары.

Агентство напоминает, что на Шуховском полигоне, который находится в 25 км от Керамзитного, захоронены ядохимикаты. Экс-сотрудники полигона утверждают, что старые бочки с пестицидами могли дать течь, а химикаты — попасть в подземные воды. На дачах неподалеку от полигона в воде колодцев обнаружили нитраты и нитриты.

2 июля сообщалось, что в Арском районе Татарстана недалеко от села нашли несанкционированную свалку бытовых отходов. Там были и канистры с ядохимикатами.