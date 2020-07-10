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В России увеличится число бюджетных мест в вузах

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Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
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В 2020/21 учебном году число бюджетных мест в вузах возрастет до 530 318, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минобрнауки. Годом ранее таких мест было только 524 594.

Бюджетные места в вузах распределяются по результатам публичного конкурса, напомнили в министерстве. Объем и структура контрольных цифр приема формируются с учетом потребности в квалифицированных кадрах на основе предложений, полученных от субъектов Российской Федерации и центров ответственности, добавили в ведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо увеличить число бюджетных мест в вузах уже в 2020 году. По мнению главы государства, не менее 60% выпускников школ должны получить возможность претендовать на бесплатное обучение в высших учебных заведениях.

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