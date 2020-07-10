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В Китае коронавирус обнаружили на упаковках креветок из Эквадора

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Фото: Global Look Press/Ju Huanzong
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Китайские таможенники обнаружили коронавирус на упаковках замороженных белых южноамериканских креветок, импортированных из Эквадора. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщает китайский информационный портал Global Times.

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После положительных результатов тестов на COVID-19, взятых с продукции, Китай приостановил регистрацию на границе для трех эквадорских компаний.

Уточняется, что вирус на таких упаковках обнаружили сразу в двух китайских городах — Далянь и Сямэнь. При этом образцы, взятые с самих креветок и с внутренней стороны упаковки, оказались отрицательными.

По мнению экспертов, санитарная безопасность на предприятиях, где были упакованы креветки, не соблюдается, пишет «РИА Новости».

12 июня в Пекине обнаружили вспышку коронавируса на крупнейшем оптовом рынке города «Синьфади». Инфекция была выявлена у нескольких владельцев торговых точек, а также был выявлен на их оборудовании. Власти пришли к выводу, что источником заражения стал лосось, поставленный с рынка морепродуктов «Цзиншэнь».

После этого власти начали вводить ограничительные меры для пресечения распространения вируса по стране. Так, в районе Фэнтай, где расположен рынок, ввели режим военного положения. Власти Пекина также приняли решение приостановить все пассажирские перевозки в другие районы Китая из-за вспышки коронавируса.

Распространение коронавируса нового типа SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. В марте ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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