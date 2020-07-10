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Спецборт с врачами ФМБА прибудет на Байконур из-за вспышки коронавируса

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Второй сводный медицинский отряд Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) доставят в пятницу, 10 июля, на Байконур спецбортом «Роскосмоса» из-за вспышки коронавирусной инфекции. Об этом говорится на сайте госкорпорации.

Во главе отряда будут заместитель руководителя ФМБА России Владимир Романов и начальник Управления здравоохранения и промышленной медицины агентства Михаил Ратманов, сообщается на сайте aif.ru. Всего направлено 14 специалистов.

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Также будут доставлены четыре аппарата ИВЛ, передвижной рентгеновский аппарат, по 10 концентраторов кислорода, дополнительных кроватей и медицинских мониторов, 6 тыс. комплектов средств индивидуальной защиты.

В комплекс «Байконур» входят одноименные город и космодром. По состоянию на 10 июля на космодроме нет случаев заражения коронавирусом, передает RT. При этом в городе зарегистрировано 113 лиц с подтвержденным диагнозом COVID-19. У всех пациентов болезнь протекает в легкой и средней форме.

В «Роскосмосе» заверили, что ситуация находится под полным контролем. «Федеральное медико-биологическое агентство предпринимает все необходимые меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на комплексе «Байконур», — отметили в госкорпорации.

В конце июня спецборт «Роскосмоса» доставил пять сотрудников ФМБА для помощи в борьбе с коронавирусом. Тогда же в город Байконур были доставлены пять аппаратов ИВЛ, 2 тыс. комплектов средств индивидуальной защиты и необходимые лекарственные препараты.

26 июня администрация города сообщила о введении жестких ограничительных мер из-за распространения коронавируса. В городе возобновили режим самоизоляции и ограничили время возможного нахождения на улице с 06:00 до 21:00.

Глава администрации города Байконур Константин Бусыгин заявил в обращении к жителям о нехватке врачей и бригад скорой помощи.

Начальник медсанчасти Дмитрий Чепрасов подтвердил, что скорая помощь и участковые врачи не всегда могут посетить по вызову в срок, но они обязательно придут и окажут помощь. Он также отметил, что на Байконуре есть ресурсы для успешной борьбы с коронавирусом.

Накануне медсанчасть города Байконур сообщила о 449 зарегистрированных случаях заражения коронавирусом. 154 человека находятся в инфекционном стационаре, а еще 146 выписаны.

За минувшие сутки в России выявили 6635 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве — 637. За прошедшие сутки скончались 174 человека, из больниц выписаны 7752 пациента.

Всего за время пандемии в России зафиксировано 713 936 случаев коронавируса, их них летальных — 11 017, выздоровели 489 068 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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