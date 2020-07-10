В Санкт-Петербурге пилот создает музей стимпанка

На дачном участке — музей в стиле стимпанк. Необычную экспозицию собирает пилот, военнослужащий в отставке из Петербурга. Роботов и машины Андрей Карзубов создает из подручных материалов. Арт-объекты мужчина мастерит в своем гараже. Сейчас искать необходимые детали помогают друзья и соседи: приносят старые вещи, пригоняют сломанные машины и мотоциклы. Из хлама получаются машины времени, ретроавтомобили, инсталляции для сада. Будущий самый главный экспонат здесь — старый самолет Ан-2. Как именно крылатая машина оказалась на участке, Андрей Карзубов держит в секрете. Мастер намерен его пересобрать, что получится в итоге — неизвестно.