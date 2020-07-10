Смертность на дорогах выросла в Калуге в 2020 году

Число ДТП, произошедших в Калуге, сократилось по сравнению с 2019 годом. При этом в ГИБДД отмечают рост числа погибших.

По данным Госавтоинспекции, за первое полугодие в городе произошло 186 аварий, в которых погибли десять человек. За аналогичный период 2019 года произошло 220 аварий, жертвами которых стали семь человек. Об этом пишет газета «Весть».

В 26 авариях участвовали водители с признаками опьянения. Жертвами таких ДТП стали два человека, еще 34 получили травмы.

С 3 июля в Калуге проходит мероприятие «Нарушитель». Инспекторы выявляют грубые нарушения правил дорожного движения, в том числе проезд на запрещающий сигнал светофора и нахождение в состоянии опьянения.