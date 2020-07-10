Названа дата премьеры первого электромобиля BMW

Немецкая компания BMW опубликовала тизер, дающей представление о внешности модели iX3, которая станет первым кроссовером марки с полностью электрической силовой установкой. Об этом 10 июля сообщает Autonews.

Внешность автомобиля будет сильно перекликаться с одноименным концепт-каром, представленным два года назад. Ключевыми отличиями станут аэродинамический кузов и закрытая радиаторная решетка.

Выпуск автомобилей наладят в Китае на совместном предприятии BMW Brilliance Automotive (BBA).

Премьера новинки состоится 14 июля в немецком городе Мюнхен.

3 июля сообщалось, что BMW представила в России купе BMW 420d xDrive Coupe в специальном исполнении M Sport Pro Shadow Edition.