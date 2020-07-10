В ВОЗ назвали поведение россиян фактором возникновения второй волны COVID-19

В России вторая волна коронавируса может начаться в самое ближайшее время, если граждане страны расслабятся и не будут соблюдать эпидемиологические требования, в том числе прекратят соблюдать запрет на встречи большими группами в закрытом помещении. Такое заявление сделала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович в пятницу, 10 июля.

Она отметила, что точный прогноз наступления второй волны дать не может никто, так как на это влияет множество факторов.

«Вероятность есть, что это может случиться и завтра, если все расслабятся и начнут собираться по тысяче человек в одном месте в закрытом помещении. Достаточно того, что там будет один инфицированный», — цитирует ее «РИА Новости».

Однако распространение инфекции в представленном Вуйнович примере можно остановить. Но только если заболевший и все находившиеся с ним в помещении люди сдадут тесты, обратятся за медицинской помощью, а затем уйдут на карантин.

Представитель ВОЗ напомнила, что риск распространения инфекции существенно снижается, если соблюдать разные гигиенические меры, в том числе ношение маски и соблюдение социальной дистанции, а также по возможности нахождение в помещениях с натуральной вентиляцией.

Вуйнович подчеркнула, что проведение массовых мероприятий в существующих реалиях возможно только при соблюдении эпидемиологических мер.

«Лучше перестраховаться, чем снова попасть в новую волну», — заключила эксперт.

В то же время она допустила возможность возвращения ограничительных мер в стране, если граждане не будут соблюдать вышеуказанные правила. Вуйнович отметила, что перспектива ужесточения карантина в мире будет существовать до появления вакцины или лекарства против инфекции.

В свою очередь советник директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе, академик РАН Виктор Малеев заявил, что коронавирус в России будет продолжать распространяться и осенью, однако будет ли это вторая волна или отдельные очаги, пока сложно сказать, пишет «Интерфакс».

Ранее, 8 июля, его коллега в должности заместителя ЦНИИ Александр Горелов заявил, что вторая волна коронавирусной инфекции в России неизбежна, однако жесткий режим самоизоляции вряд ли будет введен.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в России на утро пятницы зарегистрировано 707 301 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, скончались 10 843 человек, выздоровели 481 316 пациентов.