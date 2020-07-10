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Новую набережную благоустроят в Ижевске к осени

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В Ижевске в сентябре откроется набережная реки Подборенки. Территорию разделят на три зоны с разными функциями.

Благоустройство ведется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Набережная вблизи перекрестка улиц Пушкинской и Холмогорова соединит жилой комплекс «Новый город», детский сад, школу и лесопарк с городом. Первая зона набережной предназначена для прогулок, там же откроют кафе и будут проводить ярмарки. Об этом сообщает ИА «Сусанин». Также планируется развивать офисные центры.

Во второй зоне организуют «зеленые» островки для отдыха. Там высаживают деревья и обустраивают газоне.

В третьей зоне расположится деревянный помост у воды. Жители Ижевска смогут кормить рыб. Также через эту часть набережной пролегает путь в лесопарк.

Открытие новой зоны отдыха запланировано в рамках осеннего фестиваля «Все вместе».

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