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Блэкаут произошел в Омске

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В Омске вечером 9 июля произошло масштабное отключение энергоснабжения. Аварии зафиксировали сразу на трех подстанциях. Света не было в центре города и на Левом берегу.

Как пишет ИА «ОМСКРЕГИОН» со ссылкой на омскую администрацию, техническое нарушение произошло на подстанциях Прибрежной, Куйбышевской и Фрунзенской.

Аварию ликвидировали бригады «Омскэнерго». Специалисты переключали электрические мощности территории со стороны Сибзавода, на участке, где расположены Госпиталь ветеранов войн, военный госпиталь и канализационно-насосная станция.

Уже к 23 часам удалось включить две подстанции — Куйбышевскую и Прибрежную. Позже подключили Фрунзенскую подстанцию.

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