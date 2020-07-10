HBO снимет сериал по мотивам «Сцен из супружеской жизни» Бергмана

Телеканал HBO адаптирует картину шведского режиссера Ингмара Бергмана «Сцены из супружеской жизни» в виде мини-сериала, сообщает 9 июля Variety.

Оригинальная картина вышла в 1973 году и состоит из шести эпизодов, каждый из который показывает разные этапы совместной жизни пары.

Отмечается, что главные роли в сериале HBO сыграют Мишель Уильямс и Оскар Айзек. Шоураннером проекта станет Хагай Леви: он займется режиссурой, продюсированием, а также написанием сценария. Несколько лет назад он получил «Золотой глобус» за работу над сериалом Showtime «Любовники».

Среди продюсеров также числится сын Ингмара Бергмана — шведский постановщик Даниэль Бергман.

Дата начала производства сериала пока не называется.

26 июня стало известно, что стриминговый сервис Hulu займется экранизацией романа ирландской писательницы Салли Руни «Беседы с друзьями».