В Киеве назвали неактуальными Минские соглашения

Вице-премьер Украины во время киевского онлайн-форума по безопасности заявил, что Минские соглашения во многом не актуальны. По словам Алексея Резникова, документ не отражает нынешних реалий на Украине. Кроме того, Резников считает, что действие документа закончилось в конце 2015 года. Однако политик уверен: договорённости можно пересмотреть с учётом сегодняшней геополитической обстановки. Минский формат необходим для завершения конфликта, добавил Резников.