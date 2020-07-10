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В Киеве назвали неактуальными Минские соглашения

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Вице-премьер Украины во время киевского онлайн-форума по безопасности заявил, что Минские соглашения во многом не актуальны. По словам Алексея Резникова, документ не отражает нынешних реалий на Украине. Кроме того, Резников считает, что действие документа закончилось в конце 2015 года. Однако политик уверен: договорённости можно пересмотреть с учётом сегодняшней геополитической обстановки. Минский формат необходим для завершения конфликта, добавил Резников.

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