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Депутат рады вызвал Кличко на «велобой»

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Фото: TASS/Zuma
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Украинский депутат от партии «Слуга народа» Александр Дубинский вызвал мэра Киева Виталия Кличко на велобой.

В своем блоге на Youtube-канале парламентарий отметил, что хочет таким образом проверить качество дорог. Устроить «гонки» он намерен на улицах вблизи городской администрации.

«Виталий Владимирович Кличко, проедьте такой же маршрут, покажите велоудобства города для киевлян. А потом подумайте, идти вам в мэры снова или не идти», — заявил Дубинский, отметив отсутствие велодорожек.

В мае сообщалось, что новый стеклянный мост в Киеве, получивший неофициальное название «мост Кличко», снова треснул. Это уже третье подобное повреждение переправы, хотя киевский мэр заверял, что мост выдержит до 1 т груза.

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