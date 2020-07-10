Более 60% россиян ожидают ухудшения личного благосостояния в этом году

Пессимистичные ожидания относительно своего благосостояния в течение года демонстрируют 63% граждан. Об этом говорится в результатах опроса РАНХиГС, в котором участвовали 2,1 тыс. человек. О том, что не будет каких-либо изменений в доходах, рассказали 25% опрошенных, и лишь 6% заявили, что их материальное благополучие улучшится в той или иной мере.

В результатах исследования подчёркивается, что отрицательные оценки по-прежнему доминируют в настроениях граждан. Так, угрозу пандемии для экономики как значимую продолжают оценивать 69% респондентов. В то же время меньше половины россиян предполагают, что распространение коронавируса представляет значительную опасность для их материального достатка.

По словам одного из авторов мониторинга, завлабораторией методологии федеративных исследований РАНХиГС Дмитрия Рогозина, по результатам пяти мониторингов, проводимых с начала пандемии, кардинальных изменений в настроениях граждан нет. Комплекс негативных экономических эффектов, таких как сокращение уровня занятости, рост безработицы и падение доходов населения усиливают неопределённость, формируя неуверенность в завтрашнем дне, отметил он.

При этом в целом уровни обеспокоенности россиян негативными последствиями пандемии COVID-19 для экономики страны и своего материального положения стали постепенно снижаться.

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Прогноз года: 60% граждан ожидают ухудшения благосостояния в 2020-м