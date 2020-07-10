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Коммунальщик в Костроме устроил «битву» электрокосой с местным жителем

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Фото: скриншот с видео
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Потасовка между работником коммунальных служб и местным жителем произошла в Костроме. Соответствующий видеоролик опубликовали в соцсетях в четверг, 9 июля.

На кадрах видно, как дворник атаковал другого мужчину косой-триммером. Тот успел увернуться от нападения и медленно отступил, не получив травм.

Как отмечает телеканал «Звезда», местный житель был недоволен шумом электрокосы с утра, из-за чего и вышел на улицу, чтобы решить проблему. В ходе потасовки никто не пострадал.

По информации KOSTROMA.TODAY, инцидент произошел утром 6 июля. По его данным, дворник работает в УК «Ремжилстрой +», ему сделали замечание за то, что он начал косить в 07:30. В региональном МВД выясняют место конфликта и устанавливают личности его участников, пишет «Лента.ру».

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