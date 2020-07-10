МИД оценил заявления о «российском следе» в беспорядках в Сербии

В российском МИДе прокомментировали «русский след» в беспорядках в Белграде. В дипведомстве назвали это попыткой бросить тень на партнерство двух стран. Там также выразили надежду на восстановление порядка в Сербии. Ранее тысячи человек вышли на улицы Белграда. Жители столицы выступили против новых ограничительных мер. Вскоре мирный протест перерос в массовые беспорядки и столкновения с полицией. В результате пострадали около 100 человек.