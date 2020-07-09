Прямой эфир
Сюжет:

Макрон выступил за реконструкцию шпиля Нотр-Дама в первоначальном виде

0
Фото: Global Look Press/Julia Naue/dpa
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что шпиль собора Парижской Богоматери, сгоревший при пожаре в апреле 2019 года, нужно восстановить в соответствии с его изначальным обликом. Об этом 9 июля сообщает AFP со ссылкой на представителя Елисейского дворца.

«Нотр-Дам станет ближе к первоначальному облику»
Академик Дмитрий Швидковский — о реставрации в условиях коронавируса и помощи российских специалистов

Данное решение Макрон принял после заседания Национальной комиссии по наследию и архитектуре (CNPA), которое состоялось ранее в это день.

«Президент доверяет экспертам и предварительно одобрил основные направления проекта, представленные главным архитектором [по реставрации собора Филиппом Вильневом], которые предполагает реконструкцию шпиля в его первоначальном виде», — говорится в заявлении.

15 апреля 2019 года произошел крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери. Полностью обрушились крыша, шпиль, установленный в XIX веке, и часы, огонь также перекинулся на левую башню собора. Потушить его удалось только на следующий день.

Позже Макрон заявил об амбициозной цели реконструировать Нотр-Дам за пять лет, хотя многие эксперты утверждают, что на восстановление уйдет не менее 10–15 лет.

Нотр-Дам-де-Пари возводился в период 1163–1345 годов на месте первой христианской церкви Парижа — базилики Святого Стефана. Собор обрел славу после одноименного исторического романа французского писателя Виктора Гюго, опубликованного в 1831 году.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020