Макрон выступил за реконструкцию шпиля Нотр-Дама в первоначальном виде

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что шпиль собора Парижской Богоматери, сгоревший при пожаре в апреле 2019 года, нужно восстановить в соответствии с его изначальным обликом. Об этом 9 июля сообщает AFP со ссылкой на представителя Елисейского дворца.

Данное решение Макрон принял после заседания Национальной комиссии по наследию и архитектуре (CNPA), которое состоялось ранее в это день.

«Президент доверяет экспертам и предварительно одобрил основные направления проекта, представленные главным архитектором [по реставрации собора Филиппом Вильневом], которые предполагает реконструкцию шпиля в его первоначальном виде», — говорится в заявлении.

15 апреля 2019 года произошел крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери. Полностью обрушились крыша, шпиль, установленный в XIX веке, и часы, огонь также перекинулся на левую башню собора. Потушить его удалось только на следующий день.

Позже Макрон заявил об амбициозной цели реконструировать Нотр-Дам за пять лет, хотя многие эксперты утверждают, что на восстановление уйдет не менее 10–15 лет.

Нотр-Дам-де-Пари возводился в период 1163–1345 годов на месте первой христианской церкви Парижа — базилики Святого Стефана. Собор обрел славу после одноименного исторического романа французского писателя Виктора Гюго, опубликованного в 1831 году.