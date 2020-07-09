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Коронавирус нашли у посещавшего Белый дом журналиста

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Фото: Global Look Press/Marijan Murat/dpa
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Коронавирусная инфекция диагностирована у журналиста, посещавшего Белый дом сообщает в четверг, 9 июля, издание The Hill со ссылкой на Ассоциацию корреспондентов Белого дома.

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По его данным, журналист, имя которого не разглашается, посещал брифинги пресс-секретаря Кейли Макинани 6 и 8 июля.

Отмечается, что администрация президента США предложила помощь в проведении теста журналистам, которые также присутствовали на этих брифингах.

В мае стало известно, что у пресс-секретаря вице-президента США Майка Пенса Кэти Миллер обнаружили коронавирус.

После этого в Белом доме сообщили о введении дополнительных мер безопасности.

Отмечалось также, что на удаленную работу будет переведено максимально возможное число служащих. Кроме того, им предписывается докладывать начальству о своих перемещениях, а также следить за возможным проявлением симптомов, характерных для заболевания, вызванного коронавирусом.

По данным Worldometer на 9 июля, в США выявлено свыше 3 млн коронавирусной инфекции, из них летальных более 135 тыс. Всего с начала пандемии в стране выздоровели более 1,4 млн человек.

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