Мурашко заявил об отсутствии данных о связи COVID-19 и бесплодия

Научных данных, подтверждающих, что перенесенная коронавирусная инфекция может привести к бесплодию, нет. Об этом 9 июля заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Появились отдельные публикации, что во время заболевания коронавирусной инфекцией выявляются возбудители и возникают воспалительные заболевания, но сегодня это только первые такие исследования. Часть из них уже, так сказать, отозвали свои материалы для доработки», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Министр добавил, что специалисты-репродуктологи, акушер-гинекологи, андрологи внимательно следят за развитием ситуации.

Ранее, 30 июня, главный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава Елена Уварова заявила, что мужчины, которые переболели COVID-19, впоследствии могут столкнуться с бесплодием.

В марте специалисты из Центра репродуктивной медицины больницы Тунцзи в китайском городе Ухань предупредили, что коронавирус теоретически может нанести вред репродуктивному здоровью мужчин. По данным медиков, инфекция может привести к нарушению иммунного гомеостаза в семенниках, а это, в свою очередь, может вызвать орхит — воспаление яичек, что в ряде случаев приводит к снижению количества сперматозоидов и, возможно, бесплодию.