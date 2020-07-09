Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Минздрав России направит специалистов в Азербайджан для борьбы с COVID-19
Общество
Вице-президент Telegram сравнил Apple и Google с Золотой Ордой из-за налоговой политики
Общество
Звезды «Алых парусов» рассказали о волшебстве праздника
Мир
Глава Пентагона не получал сведений о сговоре России с талибами
Общество
Мурашко объявил о возобновлении диспансеризации

Мурашко заявил об отсутствии данных о связи COVID-19 и бесплодия

0
Фото: РИА Новости/Пресс-служба Государственной Думы РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Научных данных, подтверждающих, что перенесенная коронавирусная инфекция может привести к бесплодию, нет. Об этом 9 июля заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

«Появились отдельные публикации, что во время заболевания коронавирусной инфекцией выявляются возбудители и возникают воспалительные заболевания, но сегодня это только первые такие исследования. Часть из них уже, так сказать, отозвали свои материалы для доработки», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Министр добавил, что специалисты-репродуктологи, акушер-гинекологи, андрологи внимательно следят за развитием ситуации.

Ранее, 30 июня, главный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава Елена Уварова заявила, что мужчины, которые переболели COVID-19, впоследствии могут столкнуться с бесплодием.

В марте специалисты из Центра репродуктивной медицины больницы Тунцзи в китайском городе Ухань предупредили, что коронавирус теоретически может нанести вред репродуктивному здоровью мужчин. По данным медиков, инфекция может привести к нарушению иммунного гомеостаза в семенниках, а это, в свою очередь, может вызвать орхит — воспаление яичек, что в ряде случаев приводит к снижению количества сперматозоидов и, возможно, бесплодию.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020