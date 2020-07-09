Школьный дендрологический парк появится в Липецкой области

Лицей села Долгоруково в Липецкой области выиграл федеральный грант для реализации экологического проекта в сотрудничестве с органами местного самоуправления. Сумма в 1,6 млн рублей будет направлена на создание школьного дендрологического парка на территории учебно-опытного участка лицея, пресс-служба администрации региона.

Инфраструктура зелёной зоны будет состоять из нескольких площадок: «Опытная станция (питомник), «Декоративный отдел», «Плодовые кустарники», «Дендрология». В парке установят скамейки, топиарии, фонтан, разобьют цветочные клумбы, пишет Lipetskmedia.

Напомним, в Задонске (Липецкая область) отремонтируют здание бывшей женской гимназии, построенное более 100 лет назад. Региональное управление строительства и архитектуры направило на работы 12 млн рублей. Сейчас рабочие занимаются внутренней отделкой и реставрируют исторические элементы. После этого подрядчик начнет благоустраивать территорию.