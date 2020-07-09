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Особая экономическая зона «Авангард» появится в Омской области

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Законодательное собрание Омской области рассмотрело новый пакет мер, которые должны стимулировать инвесторов вкладывать деньги в развитие региона. Во-первых, предлагается программа повышения конкурентоспособности. Она связана с льготным кредитованием и предоставлением нулевую налоговую ставку производителям продукции для экспорта, которые заключили соглашение с Минпромторгом РФ.

Вторая часть законопроекта касается напрямую налоговых льгот для управляющих компаний и резидентов индустриальных, агропромышленных парков и промышленных технопарков. Льготы будут затрагивать только прибыль, ставки будут расти поэтапно, от 0 до 13% за 10 лет, сообщает ИА «Город55».

«Губернатор Омской области Александр Бурков подписал соответствующую заявку о создании особой экономической зоны «Авангард». Вчера она была направлена в Министерство экономики РФ. У нас четыре якорных резидента, четыре проекта и 23 млрд рублей инвестиций», — сказал на вице-председатель регионального кабинета министров Дмитрий Ушаков.

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