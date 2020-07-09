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Главу томского депздрава уволили после фото из «переполненного» морга

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Фото: riatomsk.ru
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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин освободил от должности главу регионального департамента здравоохранения после появления в СМИ и соцсетях фотографий, сделанных в одном из региональных моргов, на которых изображено множество мешков якобы с телами умерших. Об том сообщает пресс-служба администрации области.

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Чиновник отметил, что не хочет «подтверждать или опровергать» факты о ситуации в этом учреждении. По его словам, для этих целей уже сформирован специальный орган.

«Комиссия даст свою оценку, но за организационный бардак на таком важном объекте, за отсутствие надлежащего контроля я принимаю решение уже сейчас: освободить от занимаемой должности начальника департамента здравоохранения Томской области Александра Холопова», — говорится в сообщении.

В то же время он задался вопросом, каким образом посторонние люди оказались в морге, почему там нет системы пропускного режима и почему никто из медицинских чиновников региона не смог «внятно объяснить ситуацию».

«Недопустимо, когда посторонние люди оказываются в таких местах, ведут съемки и затем выкладывают фото в интернет. Никому не позволено глумиться над умершими и дискредитировать работу наших медицинских работников», — указал Жвачкин.

7 июля оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции в Томске опроверг распространяемую информацию о переполненном подозрительными мешками морге города.

Как объяснил и.о. начальника областного патологоанатомического бюро Павел Горх, в сфотографированных мешках, которые скопились за выходные, находятся биологические отходы класса «Б». В частности — использованная одежда, ветошь. Их, по его словам, нельзя выбросить в простой мусорный бак. Утилизацией этих отходов занимаются специальные организации.

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