Орловскую компанию оштрафовали за заросший сорняками участок

В Орловской области сельскохозяйственное предприятие «Черкизово-Растениеводство» заплатит 200 тыс. рублей в виде штрафа за заросшие сорняками земли. Решение принято по результатам проверки, которую провело управление Россельхознадзора.

Как пишет InfoOrel.ru, специалисты ведомства нашли неиспользуемый по назначению участок на территории Селиховского сельского поселения Знаменского района. Проверку проводили в феврале 2020 года. Площадь участка составляла 10 га. Все они заросли сорняками. Выяснилось, что земля находится в аренде у ООО «Черкизово-Растениеводство».

В ведомстве тогда обратили внимание на то, что территория не используется для ведения сельского хозяйства, на ней не проводятся агротехнические и агрохимическое мероприятия по борьбе с сорняками.

В марте в отношении арендатора провели внеплановую проверку документов. По ее результатам «Черкизово-Растениеводство» оштрафовано. Также сельхозпредприятию поручено устранить нарушения.