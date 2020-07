3 ноября американцам предстоит выбирать президента в необычных обстоятельствах. В конце 2019 года мы предполагали, что Дональд Трамп, вероятно, сохранит за собой пост главы государства, если не начнется рецессия. Однако происшествия 2020 года предсказать было невозможно. После многочисленных событий, связанных с пандемией коронавируса, шансы на победу действующего президента неочевидны. Его конкурент Джо Байден из аутсайдера быстро становится реальным претендентом на победу. Прогнозировать результаты главного конкурента Трампа можно как на основе экономической картины, так и на базе соцопросов.

Фон текущей выборной кампании формирует главным образом наиболее необычная в истории страны рецессия, а вовсе не тот любопытный факт, что Байден и Трамп — самые возрастные за время существования Штатов претенденты на высший государственный пост. По прогнозу Всемирного банка, мировая экономика вследствие шока, связанного с пандемией, потеряет 6,2%, а это почти вдвое больше, чем в кризис 2008–2009 годов.

Исторически рецессия не способствует переизбранию действующего президента. С 1900 года 19 лидеров США пошли на второй срок, пятерым это не удалось. И американская экономика во всех пяти случаях переживала рецессию. В 2020-м экономика США, по прогнозу ФРС, сократится на 6,5%, и это будет максимальное падение с 1946 года. Трамп любит утверждать, что сильная экономика — его заслуга, так что экономический спад ослабит его позиции.

В связи с этим вспоминается предвыборный лозунг Билла Клинтона 1992 года — It's the economy, stupid! («Это экономика, тупица!»). Демократы тогда удачно использовали рецессию, чтобы ослабить позиции Джорджа Буша. Кстати, таких темпов роста, как при Клинтоне, экономика больше не показывала.

По данным соцопросов, большинство американцев отдают предпочтение Байдену. Вице-президенту Барака Обамы — в отличие от Клинтона в 1992-м — даже не приходится ничего говорить. Пока Трамп проводил брифинги у Белого дома в разгар эпидемии COVID-19, Байден находился в Делавэре на изоляции. При этом уже в марте преимущество Байдена над его соперником достигало 7%. В июне после волны протестов движения Black Lives Matters этот отрыв превысил 9%.

По данным букмекеров, вероятность победы Байдена — 54%. Справедливости ради надо сказать, что в 2016-м они оценивали шансы на победу Клинтона выше 70%. Однако в целом рынок политических прогнозов на 75% точнее предсказывает исход выборов, чем соцопросы.

Если теории верны, у конкурента Трампа есть реальные шансы на победу. Новый президент означает новые условия для некоторых компаний. Программа Байдена предусматривает стимулирование индустрии возобновляемых источников энергии и повышение расходов на здравоохранение. При этом банки и нефтегазовую отрасль ожидает увеличение налогов.

Байден предлагает вернуть налоговые льготы для владельцев электромобилей, что может повысить спрос на них. При Обаме размер льгот достигал $7 тыс. в зависимости от аккумулятора. Эта инициатива выгодна прежде всего Tesla и General Motors.

Пандемия показала неоценимую важность развития медицины. Демократы, традиционно продвигающие идеи повышения доли бесплатной медицины и госрасходов на здравоохранение, в нынешней ситуации могут получить больше голосов. Байден обещает увеличить финансирование программы доступной медицины на $750 млрд. В случае победы кандидата от демократов акции компаний из сферы регулируемого медицинского обслуживания (managed care), в том числе Humana, Centene Corp, United Health Group, Cigna Corp., получат сильный драйвер роста.

Вместе с тем банкам победа Байдена грозит трудностями. Повышение корпоративного налога на прибыль с 21 до 28% затронет именно финсектор, так как он был среди главных бенефициаров снижения налогов Трампом. Кроме того, президент-демократ может отменить налоговые льготы на разведку и добычу углеводородного сырья, что неблагоприятно для нефтегазового сектора США.

Еще осенью никто не верил, что он может победить Сандерса и Уоррен на праймериз, а теперь Сонный Джо создает серьезную конкуренцию автору прозвища. До финала выборной кампании остается четыре насыщенных событиями месяца этого крайне необычного года. Признающие тезис о сходстве всех кризисов гарвардские экономисты, написавшие книгу This time is different, согласны, что на этот раз события развиваются очень нетипично. Возможно, в 2020 году не сработают и политические теории, тогда Трамп вновь победит. Однако если он проиграет, расстроятся банкиры и нефтяники, зато Илон Маск и сторонники доступной медицины окажутся в выигрыше.