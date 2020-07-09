Реставрация кремля в Нижнем Новгороде обойдется в 400 млн рублей

В Нижнем Новгороде будут отреставрированы две башни и участок стены кремля. Аукцион на выбор подрядчика объявило управление делами регионального правительства.

Стоимость контракта — 399,5 млн рублей. Деньги поступят из областного бюджета. Подрядчика выберут 5 августа. Он должен провести ремонт в течение 10 месяцев. После чего работы будут находиться на гарантии еще три года.

В частности, будут отреставрированы Борисоглебская Георгиевская башни и участок стены между Зачатьевской и Георгиевской башнями.

Как пишет ИА «НьюсНН», на обновление территории кремля власти собираются потратить 1,6 млрд рублей. Там построят фуникулер, благоустроят бульвар между башнями, усилят склоны, отремонтируют стены.

4 июня сообщалось, что на территории нижегородского кремля решили восстановить храм преподобного Симеона Столпника. Он был разобран в 1928 году. Церковь будет представлять собой одноглавый храм с трапезной и шатровой колокольней.