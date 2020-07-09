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Путин заявил о необходимости сохранения ряда введенных во время коронавируса мер

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Ряд мер поддержки бизнеса, введенных в условиях пандемии коронавируса, оказались эффективными и не должны исчезнуть после ее завершения. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг, 9 июля.

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«Многие из них оказались очень эффективными и, конечно, нельзя, чтобы они исчезли, после того как исчезнет — надеюсь, что это когда-то произойдет, — эта самая пандемия несчастная», — сказал он на заседании наблюдательного совета АСИ.

По его словам, нужно обобщить эти меры, а также уделить внимание их информационному сопровождению.

Ранее во время той же встречи глава «Опоры России» Александр Калинин отметил, что правительство в связке с бизнесом быстро реализовывало меры поддержки, предложенные президентом, но важно, чтобы предприниматели знали об этих возможностях.

8 июня Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии коронавируса. Он, в частности, устанавливает право самозанятых получить материальную поддержку в размере МРОТа — 12 130 рублей на уплату налога на профессиональный доход в 2020 году.

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