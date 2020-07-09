Путин обсудит нацпроекты на встрече с правительством

Президент России Владимир Путин планирует обсудить с правительством реализацию нацпроектов. Об этом 9 июля глава государства заявил на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

Таким образом президент ответил на предложение губернатора Забайкальского края Александра Осипова, который в ходе заседания выступил с инициативой существенно увеличить финансирование нацпроекта поддержки предпринимательства в связи с необходимостью регионов преодолевать последствия кризиса, вызванного коронавирусом.

«Что касается нацпроектов, то мы в ближайшее время с коллегами из правительства будем это обсуждать», — сказал он.

Ранее, 11 июня, глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что правительство подготовит обновленные нацпроекты через два-три месяца. Он отметил, что правительство может добавить новые проекты и сократить часть прежних мер, а также пересмотрит цели нацпроектов.

21 мая 2020 года Министерство финансов предложило перераспределить расходы на финансирование нацпроектов за текущий год в случае невозможности их использования из-за пандемии коронавируса на приоритетные направления по поддержке экономики и социальной сферы. В ведомстве отметили, что в текущем году в связи со сложившейся ситуацией с распространением коронавирусной инфекции появилась возможность при необходимости корректировать направления использования средств федерального бюджета.

В мае 2018 года Путин подписал указ о развитии страны до 2024 года. Документ утвердил 13 нацпроектов с общим бюджетом 25,7 трлн рублей. Они представлены по трем направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост». Проекты призваны простимулировать развитие экономики и улучшить качество жизни россиян.