Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Туризм
Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 13 стран
Общество
Фургал отказался признавать вину при задержании
Общество
Госдума во втором чтении приняла проект об отгуле для диспансеризации
Политика
Росфинмониторинг внес журналиста Бабченко в список террористов и экстремистов
Наука
Названа новая дата запуска ракеты Falcon 9

Россиянина отправили под суд в Латвии за попытку дачи взятки на границе

0
Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Материалы дела, возбужденного в отношении гражданина России, который пытался передать сотруднику Государственной службы пограничной охраны взятку, чтобы избежать двухнедельного карантина после пересечения границы, направлены в Даугавпилсский суд в Латвии. Об этом в четверг, 9 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

«Прокурор Даугавпилсской прокуратуры направил в суд уголовное дело, в рамках которого гражданин РФ обвиняется в том, что предлагал взятку сотруднику Государственной службы пограничной охраны. Взятка предлагалась, чтобы в паспорта не проставили печати о въезде в Латвию», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 22 июня при пересечении контрольно-пропускного пункта на латвийско-белорусской границе водитель микроавтобуса, гражданин России, попросил сотрудника погранохраны не ставить ему и пассажирам печати в паспортах, чтобы избежать соблюдения двухнедельного карантина в Австрии. Водитель предложил сотруднику пограничной службы взятку, конкретная ее сумма не указывалась. Пограничник отказался и проинформировал начальство о случившемся.

Обвиняемый признал свою вину и согласился на уплату штрафа в размере €4 300.

16 июня сообщалось, что в Калининградской области пограничники задержали гражданина Литвы, который незаконно пересек польско-российскую границу в Нестеровском районе.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020