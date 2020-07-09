Россиянина отправили под суд в Латвии за попытку дачи взятки на границе

Материалы дела, возбужденного в отношении гражданина России, который пытался передать сотруднику Государственной службы пограничной охраны взятку, чтобы избежать двухнедельного карантина после пересечения границы, направлены в Даугавпилсский суд в Латвии. Об этом в четверг, 9 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

«Прокурор Даугавпилсской прокуратуры направил в суд уголовное дело, в рамках которого гражданин РФ обвиняется в том, что предлагал взятку сотруднику Государственной службы пограничной охраны. Взятка предлагалась, чтобы в паспорта не проставили печати о въезде в Латвию», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 22 июня при пересечении контрольно-пропускного пункта на латвийско-белорусской границе водитель микроавтобуса, гражданин России, попросил сотрудника погранохраны не ставить ему и пассажирам печати в паспортах, чтобы избежать соблюдения двухнедельного карантина в Австрии. Водитель предложил сотруднику пограничной службы взятку, конкретная ее сумма не указывалась. Пограничник отказался и проинформировал начальство о случившемся.

Обвиняемый признал свою вину и согласился на уплату штрафа в размере €4 300.

16 июня сообщалось, что в Калининградской области пограничники задержали гражданина Литвы, который незаконно пересек польско-российскую границу в Нестеровском районе.