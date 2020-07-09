Мэра Сеула нашли мертвым

Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым, сообщил китайский новостной портал CTWANT в четверг, 9 июля.

Сообщается, что ранее чиновника разыскивали как пропавшего без вести. О пропаже отца сообщила дочь градоначальника. По ее словам, он вышел из дома, выключил телефон и исчез.

При этом, по данным телеканала, на этот день Вон Сун отменил все рабочие поездки якобы из-за плохого самочувствия и не пришел на работу.

Его тело было найдено возле парка Волонг у задних ворот одного из университетов Сеула. Отмечается, что причина смерти до сих пор не выяснена. Официально полиция эту информацию не подтвердила.

5 марта бывшего заместителя мэра Хабаровска Евгения Колосова нашли мертвым после двух недель поисков. Тело обнаружили на Большом Уссурийском острове. По предварительным данным, мужчина покончил с собой.