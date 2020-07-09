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Работу городских фонтанов возобновили в Хабаровске

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В Хабаровске в штатном режиме начали работу городские фонтаны. Оборудование было подготовлено еще в апреле, однако в городе действовали ограничения, связанные с распространением коронавируса.

Фонтаны работают в привычном режиме. К примеру, фонтаны на городских прудах будут включать по средам, пятницам, субботам и воскресеньям с 20:00 до 21:00 и с 22:00 до 23:00. Горожанам, которые решат полюбоваться светомузыкальным шоу, необходимо соблюдать безопасную дистанцию и масочный режим. Об этом пишет ИА AmurMedia.

Фонтан на привокзальной площади будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00, кроме четверга. Фонтан у кинотеатра «Дружба» будут включать по средам, пятницам и в выходные.

Ранее сообщалось, что фонтанный комплекс на прудах был открыт девять лет назад. Он является одним из самых больших в России и Европе. Общая длина комплекса составляет 220 м.

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