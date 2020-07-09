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Возбуждено уголовное дело о геноциде мирных жителей Сталинградской области

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Фото: СК РФ
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Следователи возбудили уголовное дело по статье «Геноцид» после изучения архивных материалов о массовых убийствах мирных граждан в период Великой Отечественной войны (ВОВ) на территории Сталинградской области, которая в 1961 году была переименована в Волгоградскую область. Об этом в четверг, 9 июля, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

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«Целью расследования является установление конкретных лиц из числа немецко-фашистских захватчиков и их пособников, причастных к убийствам мирного населения, которым удалось избежать ответственности за свои злодеяния», — отметили в ведомстве.

Согласно материалам, изученным следователями, на территории Волгограда и области расположено не менее 15 мест массового захоронения людей. В общих могилах погребено порядка 1800 мирных жителей, которых с особой жестокостью убили нацисты в годы Великой Отечественной войны.

В ведомстве уточнили, что в период с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года оккупировавшие Сталинградскую область СССР немецкие захватчики расправлялись с мирным населением, в том числе с пожилыми людьми, детьми и женщинами. Сообщается, что они морили их голодом, расстреливали, травили в газовых камерах и заживо засыпали землей.

Так, в станице Нижне-Чирской нацисты расстреляли около 50 детей в возрасте от четырех до 15 лет. Все погибшие были воспитанниками детского дома. Следователи отмечают, что у них имеются документальные свидетельства о массовых убийствах мирных жителей в Дзержинском районе города Сталинграда, а также еще в семи региональных селах, трех хуторах и двух станицах.

Сотрудники немецкой комендатуры в оккупированных районах города, согласно историческим данным, регулярно грабили местных жителей, истязали их и убивали ограбленных людей.

В настоящее время в указанных 15 местах массовых захоронений идет подготовка к раскопкам. Следователи и криминалисты СК России будут пытаться установить личность и причину смерти каждого из обнаруженных людей.

2 июля президент России Владимир Путин заявил, что геноцид со стороны нацистов против советского народа является преступлением, у которого не может быть срока давности.

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