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Россиянам предложили кредит с доставкой на дом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Газпромбанк предложил новым клиентам оформить кредит наличными по ставке от 7,2% годовых полностью дистанционно. Соответствующий пресс-релиз оказался в распоряжении «Известий» в четверг, 9 июля.

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Клиент может оформить заявку на сайте, отправить документы по ссылке и дождаться от банка положительного решения. На следующий рабочий день можно получить на дом «умную карту» с одобренной суммой кредита. При доставке, как сообщили в банке, представитель финансово-кредитной организации соблюдает все требования безопасности, приезжает в маске и перчатках.

«Пандемия еще раз показала, насколько важны эффективность и качество полностью цифрового банковского обслуживания. Уверен, что возможность оформить кредит наличными станет еще одной удобной опцией для всех, кто предпочитает получать банковский сервис, не выходя из дома, и будет пользоваться высоким спросом», — отметил первый вице-президент, член правления Газпромбанка Алексей Попович.

Такая технология получения кредита в Газпромбанке запущена уже в 52 городах России, и география услуги постоянно расширяется.

Ранее Газпромбанк внедрил доставку на дом вклада «Успех», который можно оформить и после снятия коронавирусных ограничений. Сотрудник банка доставляет карту для активации мобильного приложения, в котором клиент самостоятельно или с помощью представителя банка может открыть вклад.

В начале июня Газпромбанк запустил накопительный счет «Управляй процентом», доходность которого составляет до 6% годовых.

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