Медведев рассказал об отношениях с Путиным

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев сохраняет дружеские взаимоотношения с действующим лидером России Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в интервью, опубликованном на сайте kp.ru.

«Этот вопрос я слышу не первый год и отвечаю на него приблизительно одинаково: у нас по-прежнему добрые, товарищеские отношения», — заявил политик.

Медведев отметил, что президент является первым лицом в стране. «Сейчас в силу той должности, которую я занимаю, я являюсь его заместителем, который отвечает за функционирование Совета безопасности, обеспечение вопросов безопасности», — сказал он.

По его словам, поэтому они регулярно общаются с главой государства в различных форматах и обсуждают самые разные вопросы в сфере безопасности, а также экономические и социальные вопросы. Медведев добавил, что время от времени обращается к Путину и как председатель «Единой России», пишет Федеральное агентство новостей.

«Так что все в порядке, все хорошо», — резюмировал он.

15 января 2020 года после встречи Путина с членами правительства Медведев объявил о своем решении уйти в отставку с поста премьера. По его словам, он сделал это для того, чтобы дать президенту возможность реализовать предложения по реформированию политической системы страны, о которых Путин сказал в послании Федеральному собранию.

После подписания указа об освобождении Медведева с поста главы кабмина Путин в тот же день сообщил, что вводит новую должность — заместителя главы Совета безопасности, на которую затем и был назначен Медведев. Председателем Совбеза является глава государства.