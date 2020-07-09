Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В ВОЗ назвали маловероятным распространение бубонной чумы в России
Политика
В Кремле прокомментировали задержание Фургала
Политика
Минтрансу поручили оценить готовность аэропортов к возобновлению авиасообщения
Политика
В Госдуме назвали дату заседания рабочей группы по Конституции
Политика
Жириновский пригорозил сложением полномочий депутатами ЛДПР из-за Фургала

Медведев рассказал об отношениях с Путиным

0
Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев сохраняет дружеские взаимоотношения с действующим лидером России Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в интервью, опубликованном на сайте kp.ru.

«В обществе четко обозначился запрос на перемены»
Послание президента Федеральному собранию. Ключевые цитаты

«Этот вопрос я слышу не первый год и отвечаю на него приблизительно одинаково: у нас по-прежнему добрые, товарищеские отношения», — заявил политик.

Медведев отметил, что президент является первым лицом в стране. «Сейчас в силу той должности, которую я занимаю, я являюсь его заместителем, который отвечает за функционирование Совета безопасности, обеспечение вопросов безопасности», — сказал он.

По его словам, поэтому они регулярно общаются с главой государства в различных форматах и обсуждают самые разные вопросы в сфере безопасности, а также экономические и социальные вопросы. Медведев добавил, что время от времени обращается к Путину и как председатель «Единой России», пишет Федеральное агентство новостей.

«Так что все в порядке, все хорошо», — резюмировал он.

15 января 2020 года после встречи Путина с членами правительства Медведев объявил о своем решении уйти в отставку с поста премьера. По его словам, он сделал это для того, чтобы дать президенту возможность реализовать предложения по реформированию политической системы страны, о которых Путин сказал в послании Федеральному собранию.

После подписания указа об освобождении Медведева с поста главы кабмина Путин в тот же день сообщил, что вводит новую должность — заместителя главы Совета безопасности, на которую затем и был назначен Медведев. Председателем Совбеза является глава государства.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020