Цены на авиабилеты снизились по сравнению с 2019 годом

Цены на перелеты по России снизились почти на 30% по сравнению с летом прошлого года. Исследование провел популярный агрегатор поиска билетов. Средняя стоимость поездки туда-обратно — 11 тыс. рублей. Для сравнения, в 2019 году полет обошелся бы в среднем в 15,5 тыс. рублей. Цены на авиабилеты с вылетом в августе выросли по сравнению с июлем. Однако перелет будет более выгодным, чем год назад. Среди популярных направлений — вылет из столицы в Симферополь, Сочи и Анапу. Замыкают топ Махачкала и Ростов-на-Дону.