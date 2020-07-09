Пешеходный переход закроют на трассе М-4 после смертельного ДТП
В Ростовской области на 937-м км федеральной трассы М-4 «Дон» закроют пешеходный переход. Там, где был проход, установят барьерное ограждение из металла. О соответствующем предписании сообщили в УГИБДД по Ростовской области.
RostovGazeta уточняет, что рядом с переходом есть парковка, кафе и магазины автозапчастей. В этом месте постоянно останавливаются фуры.
Одна из них стала причиной ДТП 5 июля. Водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением и врезался в припаркованный грузовик. В результате погибли семилетний ребенок и 44-летняя женщина, которые были в легковом автомобиле.
К административной ответственности в виде штрафа в размере 1,5 тыс. рублей привлекли водителя фуры за нарушение правил парковки.