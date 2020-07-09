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В Москве выявили минимальное с 5 апреля число новых случаев COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Москве за сутки выявлено 568 новых случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, этот показатель практически достиг минимума 5 апреля: тогда в городе зарегистрировали 536 новых инфицированных. Об этом в четверг, 9 июля, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Общее число горожан, у которых с момента распространения инфекции был выявлен коронавирус, составило 227 363. При этом суточный прирост заразившихся в столице оказался на уровне 0,25%, что является наименьшим результатом по стране.

Также среди субъектов с самыми низкими темпами суточного прироста оказались Московская область (0,3%), Чеченская Республика и Республика Северная Осетия — 0,4%.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.

В России на сегодняшний день зафиксировано 707 301 подтвержденный тестами случай коронавирусной инфекции, среди которых 6509 за последние сутки. Скончались 10 843 человека, выздоровели 481 316 пациентов.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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