В деле губернатора Хабаровского края появились новые подробности

В деле задержанного губернатора Хабаровского края Фургала появились новые подробности. Мать одного из убитых бизнесменов рассказала о звонке с предложением денег. Романа Сандалова убили в 2004 году на глазах у друзей. Расстрел якобы произошел почти сразу после конфликта на металлобазе, которая тогда принадлежала Фургалу. По данным следствия, Фургал в день убийства общался с Журавлевым по телефону. Тогда факт разговора в дело не вошел.