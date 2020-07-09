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«Зениту» вручили кубок чемпиона

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Петербургскому «Зениту» вручили кубок за победу в чемпионате России. Церемония прошла сразу после домашнего матча с ФК «Сочи», в котором сине-бело-голубые одержали победу со счетом 2:1. Фанаты признаются: похода на матч ждали с нетерпением. Первым трофей над головой поднял нападающий Артем Дзюба. «Зенит» одержал победу в чемпионате за четыре тура до финиша. В этом году разыгрывался совершенно новый кубок. Трофей не имеет стеклянных элементов и изготовлен полностью из металла. Представляет собой клубок лент, образующих футбольный мяч. Завершилась церемония красочным салютом в честь победителя.

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