«Зениту» вручили кубок чемпиона

Петербургскому «Зениту» вручили кубок за победу в чемпионате России. Церемония прошла сразу после домашнего матча с ФК «Сочи», в котором сине-бело-голубые одержали победу со счетом 2:1. Фанаты признаются: похода на матч ждали с нетерпением. Первым трофей над головой поднял нападающий Артем Дзюба. «Зенит» одержал победу в чемпионате за четыре тура до финиша. В этом году разыгрывался совершенно новый кубок. Трофей не имеет стеклянных элементов и изготовлен полностью из металла. Представляет собой клубок лент, образующих футбольный мяч. Завершилась церемония красочным салютом в честь победителя.