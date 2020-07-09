Состояние богатейшего человека мира побило второй рекорд за месяц

Состояние богатейшего человека в мире, главы компании Amazon Джеффа Безоса, второй раз за месяц обновило исторический рекорд, достигнув $182,6 млрд. Об этом сообщил журнал Forbes 8 июля.

Состояние миллиардера увеличивается на фоне продолжающегося роста стоимости акций Amazon: в среду капитализация компании достигла $1,54 трлн.

При этом 2 июля агентство Bloomberg со ссылкой на рассчитываемый им рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI) сообщило, что состояние Безоса подскочило до нового максимума в $171,6 млрд.

Тогда за сутки акции компании выросли на 4,4%, доход от них составил почти $4 млрд. Состояние владельца Amazon увеличилось на $3,9 млрд. Прошлый рекорд был побит в 2018 году — $167,7 млрд.

Бизнесмену, как отмечает издание, принадлежит 11,1% акций Amazon, он возглавляет рейтинг богатейших людей Forbes с 2017 года.