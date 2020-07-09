В России провели более 22 млн тестов на коронавирус

Более 22 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции провели в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в стране находятся 276 213 человек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора в четверг, 9 июля.

За сутки по всей стране было проведено 288 тыс. тестов. Накануне ведомство провело более 253 тысяч тестов на коронавирус за сутки.

Под медицинским наблюдением оставались 275 764 человек.

Ранее, 7 июля, бывший глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что осенью коронавирус вернется, но это не должно сказаться на ограничениях для россиян.

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