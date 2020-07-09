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Названа доля превративших хобби в работу россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
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Каждый пятый житель России (21%) зарабатывает на своем хобби. При этом среди таких граждан больше мужчин, чем женщин: 27% и 15% соответственно. Об этом свидетельствуют результаты исследования российского сервиса поиска работы HeadHunter, которые попали в распоряжение журналистов в четверг, 9 июля.

В исследовании говорится, что зарабатывают на своем хобби в основном представители направления «Искусство, развлечение, масс-медиа» (59%). Затем идут представители «Информационных технологий, интернет, телеком» — 38%.

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На вопрос о том, какое увлечение возможно превратить в профессию, четверть респондентов заявила, что это было программирование. Еще 13% отметили, что это было рисование — дизайнеры, художники, еще 6% начали зарабатывать писательством — журналистика, копирайтинг.

«Исключительными увлечениями являлись коллекционирование старых изданий, помощь людям, изучение компьютера и литература», — приводит ТАСС слова из исследования.

Отмечается, что сложнее всего превратить хобби в работу было тем, кто увлекается компьютерными играми — 70% респондентов. Также трудности возникли у любителей рисования — 63% опрошенных, писательства — 58%, интернета и социальных сетей — 56%.

При этом женщинам было сложнее превратить хобби в профессию, чем мужчинам — 55% против 44% соответственно.

В конце июня HeadHunter обнародовал результаты опроса, согласно которым 27% россиян готовы сменить свою профессию на квалифицированную рабочую специальность, но только при крайней необходимости, например, в случае потери работы или кризиса.

Соискатели выразили готовность сменить свою текущую профессию на работу кондитера/пекаря — 24% респондентов и повара — 22%. 16% опрошенных готовы начать работать швеей, а 15% — электриком.

Среди популярных рабочих профессий также оказались агроном, конюх, парикмахер, мастер маникюра.

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