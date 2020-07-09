Сенатор предложила в 100 раз повысить выплаты пострадавшим от прививок

Член Совета Федерации от Челябинской области Маргарита Павлова предложила более чем в 100 раз увеличить выплаты в случае осложнений после вакцинации, подготовив проект поправок к федеральному закону ФЗ-157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Об этом она написала на своей странице в Facebook 6 июля.

«Предлагаю серьезно увеличить суммы за поствакцинальные осложнения. Напомню, что сейчас они составляют 10 тыс. в случае возникновения инвалидности и 30 тыс. рублей в случае смерти человека, а ежемесячная доплата к пенсии — 1376 рублей 23 копейки», — написала она.

Павлова считает нынешние размеры пособий и компенсаций «ничтожными и совершенно несоразмерными с тяжестью наступивших последствий».

Сенатор напомнила, что в 2000 году подобные компенсации рассчитывались на основе МРОТа. «Государственные гарантии единовременного пособия при возникновении поствакцинального осложнения составляли 100 МРОТ (минимальных размеров оплаты труда), а в случае смерти — 300 МРОТ», — отметила Павлова.

Член Совфеда предложила пересчитать нынешние суммы с учетом сегодняшнего размера этого показателя. Она добавила, что сейчас сумма компенсаций обсуждается с правительством, готовится финансово-экономическое обоснование.

Если инициатива пройдет, в случае наступления инвалидности после сделанной прививки гражданин сможет получить 1,2 млн рублей, а в случае смерти компенсация его семье составит 3,6 млн рублей.

«За 2019 год в России поствакцинальные осложнения наступили у 240 человек, в Челябинской области проживают семь граждан, ставших после вакцинации инвалидами», — приводит ее слова Федеральное агентство новостей.

Павлова подчеркнула, что изменения, которые она предложила, не вызвали возражений в Роспотребнадзоре и Минздраве России.

В начале мая Роспотребнадзор рекомендовал отложить плановые прививки в период эпидемии коронавирусной инфекции из-за риска заражения в результате случайных контактов с больными при посещении медучреждения, в котором должны ввести вакцину.

Однако в регионах с высокой распространенностью клещевого энцефалита и небольшим числом случаев коронавируса прививки делать можно. Прививки от гриппа нужно делать не ранее августа-сентября.