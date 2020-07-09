Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Россияне назвали конкурирующие с заграничными отечественные курорты
Общество
СК проверит Фургала на причастность к другим тяжким преступлениям
Наука
Метеорологи предупредили об изменении климата в ближайшие пять лет
Экономика
В ФАС не увидели риска роста цен на продукты в России
Общество
Появилось видео задержания губернатора Фургала

Сенатор предложила в 100 раз повысить выплаты пострадавшим от прививок

0
Фото: Global Look Press/Jochen Tack/imageBROKER.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Член Совета Федерации от Челябинской области Маргарита Павлова предложила более чем в 100 раз увеличить выплаты в случае осложнений после вакцинации, подготовив проект поправок к федеральному закону ФЗ-157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Об этом она написала на своей странице в Facebook 6 июля.

Урок не окончен: права антипрививочников защитят с помощью штрафов
Отказ принимать ребенка без вакцинации может обойтись школе или детсаду в 100 тыс. рублей

«Предлагаю серьезно увеличить суммы за поствакцинальные осложнения. Напомню, что сейчас они составляют 10 тыс. в случае возникновения инвалидности и 30 тыс. рублей в случае смерти человека, а ежемесячная доплата к пенсии — 1376 рублей 23 копейки», — написала она.

Павлова считает нынешние размеры пособий и компенсаций «ничтожными и совершенно несоразмерными с тяжестью наступивших последствий».

Сенатор напомнила, что в 2000 году подобные компенсации рассчитывались на основе МРОТа. «Государственные гарантии единовременного пособия при возникновении поствакцинального осложнения составляли 100 МРОТ (минимальных размеров оплаты труда), а в случае смерти — 300 МРОТ», — отметила Павлова.

Член Совфеда предложила пересчитать нынешние суммы с учетом сегодняшнего размера этого показателя. Она добавила, что сейчас сумма компенсаций обсуждается с правительством, готовится финансово-экономическое обоснование.

Если инициатива пройдет, в случае наступления инвалидности после сделанной прививки гражданин сможет получить 1,2 млн рублей, а в случае смерти компенсация его семье составит 3,6 млн рублей.

«За 2019 год в России поствакцинальные осложнения наступили у 240 человек, в Челябинской области проживают семь граждан, ставших после вакцинации инвалидами», — приводит ее слова Федеральное агентство новостей.

Павлова подчеркнула, что изменения, которые она предложила, не вызвали возражений в Роспотребнадзоре и Минздраве России.

В начале мая Роспотребнадзор рекомендовал отложить плановые прививки в период эпидемии коронавирусной инфекции из-за риска заражения в результате случайных контактов с больными при посещении медучреждения, в котором должны ввести вакцину.

Однако в регионах с высокой распространенностью клещевого энцефалита и небольшим числом случаев коронавируса прививки делать можно. Прививки от гриппа нужно делать не ранее августа-сентября.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020