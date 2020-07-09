Граффити в честь звания «Город трудовой доблести» создали в Челябинске

В Челябинске завершили создание граффити, посвященное присвоению звания «Город трудовой доблести». Рисунок в стиле «мурал» появился на улице Красная. В создании арт-объекта принимал участие и губернатор Алексей Текслер.

Граффити изображает тружеников тыла, которые прославляли Южный Урал в годы Великой Отечественной войны. С инициативой создания масштабного изображения выступили молодые жители города из федерации хип-хоп культуры. Городские власти оказывали содействие проекту.

Подходящий фасад подобрали в одном из самых оживленных мест мегаполиса. Работать над созданием арт-объекта начали на следующий день после подписания Владимиром Путиным указа о присвоении Челябинску звания, пишет сайт «Первого областного».

Сейчас в Челябинске проходит опрос на тему установки памятной стелы. Жители города выбирают из трех вариантов: Аллея Славы, Площадь павших революционеров и сквер возле Южно-Уральского государственного университета.

Челябинск и Магнитогорск вошли в список из 20 городов, которые получили почетное звание. Об этом было объявлено 2 июля на заседании оргкомитета «Победа».